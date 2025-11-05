DAX23.820 -0,5%Est505.630 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,46 +0,2%Gold3.964 +0,8%
So entwickelt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Mittag nach

05.11.25 12:04 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gibt am Mittag nach

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 89,55 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,55 EUR -1,90 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 89,55 EUR. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 89,15 EUR. Bei 91,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.864 Stück gehandelt.

Am 06.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 30,10 EUR fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,613 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 99,33 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 549,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

