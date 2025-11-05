HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 90,95 EUR.
Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 90,95 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 90,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,00 EUR. Zuletzt wechselten 25.130 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Bei einem Wert von 30,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,613 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,33 EUR je HENSOLDT-Aktie an.
Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT ebenfalls -0,08 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 549,00 Mio. EUR im Vergleich zu 520,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je HENSOLDT-Aktie.
Redaktion finanzen.net
