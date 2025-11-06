DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.050 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,02 -0,8%Gold3.982 +0,1%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Notierung im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag schwächer

06.11.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 86,05 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 86,05 EUR. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 85,50 EUR. Bei 90,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 321.982 Stück gehandelt.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 30,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,613 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 549,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
