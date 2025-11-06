DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
HENSOLDT Aktie

89,00 EUR +1,85 EUR +2,12 %
STU
Marktkap. 10,33 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000

ISIN DE000HAG0005

Symbol HNSDF

HENSOLDT
89,00 EUR 1,85 EUR 2,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hensoldt nach Zahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sensorenspezialist habe im dritten Quartal mit dem operativen Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb David Perry am Freitag. Er merkte an, dass der Konsens für das Jahr 2030 noch Anpassungsbedarf habe, was sich in den kommenden Tagen negativ bemerkbar machen sollte. Sobald dies bereinigt sei, könnten Investoren die Aktien neu betrachten. Für langfristig orientierte Anleger sieht er eine Einstiegschance./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
89,57 €		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
89,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
99,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:11 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 HENSOLDT Hold Warburg Research
09:41 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

