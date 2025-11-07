HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag gefragt

HENSOLDT im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 90,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,4 Prozent auf 90,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 91,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 357.200 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,10 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,613 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,33 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,19 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 528,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

HENSOLDT-Aktie: Die Geschichte des deutschen Traditionsunternehmens HENSOLDT