HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 94,05 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 94,05 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,70 EUR. Mit einem Wert von 92,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.278 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 25,15 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,66 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 187,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,604 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,50 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,19 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,12 Prozent auf 592,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

