Zahlen im Blick

Plug Power-Aktie klar höher: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz

11.11.25 13:17 Uhr
NASDAQ-Wert Plug Power-Aktie legt zu: Plug Power sendet leicht positive Signale - Verluste sinken

Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat seine mit Spannung erwarteten Zahlen für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel vorgelegt.

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat Plug Power weiterhin Verluste erlitten. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,120 US-Dollar und damit etwas tiefer als von Analysten erwartet: Die Expertenschätzungen für das EPS hatten sich zuvor auf -0,130 US-Dollar belaufen. Das Ergebnis ist besser als vor Jahresfrist, als der Brennstoffzellenkonzern noch einen Verlust von 0,25 US-Dollar je Anteilsschein gemeldet hatte.

Umsatzseitig bilanzierte Plug Power 177,06 Millionen US-Dollar, damit verbesserte sich der Umsatz im Vorjahresvergleich, als noch 173,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Analysten hatten zuvor erwartet, dass sich der Umsatz des US-Konzerns gegenüber dem Vorjahr auf 187,33 Millionen US-Dollar verbessern würde.

Die Plug Power-Aktie reagiert im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Plus von 2,73 Prozent auf 2,63 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

