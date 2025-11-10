DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.535 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,97 +0,4%Gold4.115 +2,9%
Blick auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagabend billiger

10.11.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Montagabend billiger

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 2,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,28 EUR -0,00 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die Plug Power-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 2,60 USD ab. Die Plug Power-Aktie sank bis auf 2,48 USD. Bei 2,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 16.466.248 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,58 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 76,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 73,37 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Plug Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,97 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 143,35 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Plug Power rechnen Experten am 16.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

