Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Nachmittag freundlich

10.11.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 2,70 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,18 EUR -0,10 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 2,70 USD. Bei 2,93 USD erreichte die Plug Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6.481.687 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 69,63 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,97 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 26.02.2026 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Plug Power möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

