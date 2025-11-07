Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Freitagnachmittag im Sinkflug
Die Aktie von Plug Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 2,38 USD.
Die Plug Power-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,4 Prozent auf 2,38 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 2,35 USD. Bei 2,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.565.022 Plug Power-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 4,58 USD. 92,84 Prozent Plus fehlen der Plug Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,91 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Plug Power 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 11.08.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,36 Prozent auf 173,97 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,35 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Plug Power rechnen Experten am 16.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Plug Power einen Verlust von -0,612 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen