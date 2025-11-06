Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Abend mit Einbußen

Plug Power im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 2,54 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,8 Prozent auf 2,54 USD. Die Plug Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,46 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,66 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.697.802 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 72,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 legte Plug Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,612 USD je Plug Power-Aktie stehen.

