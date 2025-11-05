DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.571 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1492 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.987 +1,4%
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power zeigt sich am Mittwochabend freundlich

05.11.25 20:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Plug Power. Die Plug Power-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 2,59 USD.

Die Plug Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 2,59 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,63 USD zu. Bei 2,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 6.413.677 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,58 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 43,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Abschläge von 73,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Plug Power 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 11.08.2025. Plug Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

