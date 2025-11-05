DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Plug Power im Blick

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag gesucht

05.11.25 16:08 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 2,55 USD nach oben.

Die Plug Power-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 2,55 USD. Die Plug Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,59 USD. Bei 2,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.145.735 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 268,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,36 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,97 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Plug Power veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,612 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

