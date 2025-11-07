DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.960 -0,4%Bitcoin89.486 +2,0%Euro1,1566 +0,2%Öl63,61 +0,1%Gold4.001 +0,6%
Aktie im Blick

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Abend positiv

07.11.25 20:23 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power reagiert am Abend positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Plug Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 2,57 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,27 EUR 0,09 EUR 4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 2,57 USD. Bei 2,57 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,39 USD. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 9.239.254 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,58 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 78,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.05.2025 (0,69 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Nachdem Plug Power seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 173,97 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Plug Power wird am 10.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Plug Power rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,612 USD je Plug Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Starke Schwankungen setzen sich fort: Plug Power-Aktie erholt sich nicht von Kursrutsch

Wasserstoff-Hype noch intakt?: Plug Power-Aktie gibt Gewinne komplett wieder ab

Plug Power-Aktie tiefrot: Roadshows und Analystenstimmen sorgen für Aufmerksamkeit

In eigener Sache

