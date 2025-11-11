DAX23.958 ±-0,0%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.710 -1,0%Euro1,1574 +0,1%Öl64,51 +0,7%Gold4.139 +0,6%
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagmittag

11.11.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagmittag

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,103 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 0,103 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,100 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.790 Stück gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 174,685 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,399 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

