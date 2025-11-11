BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagmittag

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 4,2 Prozent auf 0,103 EUR.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 0,103 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,100 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.790 Stück gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 174,685 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,399 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net