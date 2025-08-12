BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,116 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:18 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 0,116 EUR zu. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,116 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,116 EUR. Bisher wurden heute 8.380 BrainChip-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 57,902 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 26,471 Prozent wieder erreichen.
Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.