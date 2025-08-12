DAX24.220 +0,8%ESt505.378 +0,8%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.243 -0,7%Euro1,1729 +0,5%Öl65,90 -0,3%Gold3.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Asiens Börsen schließen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe Kursrally nach AAMG-Offerte: Lilium-Aktie schießt in die Höhe
RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester RENK-Aktie zieht an: Auftragslage bei RENK bleibt stark - Auch Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktie fester
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Kursentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

13.08.25 09:24 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,116 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:18 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 0,116 EUR zu. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,116 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,116 EUR. Bisher wurden heute 8.380 BrainChip-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 57,902 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 26,471 Prozent wieder erreichen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung