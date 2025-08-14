BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,114 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,114 EUR zu. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 88.163 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,301 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,308 Prozent.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

