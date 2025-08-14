BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag freundlich

DAX24.524 +0,6%ESt505.465 +0,6%Top 10 Crypto16,73 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1681 +0,3%Öl66,32 -0,9%Gold3.339 +0,1%
15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,114 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -7,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 0,114 EUR zu. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 88.163 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 141,301 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,308 Prozent.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

