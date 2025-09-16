BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BrainChip

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 0,112 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:44 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 0,112 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,110 EUR. Zuletzt wechselten 9.285 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,283 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 60,452 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 25,804 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net