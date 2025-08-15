DAX24.310 -0,2%ESt505.431 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag fester

18.08.25 09:25 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag fester

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,01 EUR 5,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Bei 0,114 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 151.175 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 150,841 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,395 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

