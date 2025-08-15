BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR.

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR. Bei 0,114 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 151.175 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,283 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 150,841 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,395 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

