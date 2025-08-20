BrainChip Aktie News: BrainChip gibt am Donnerstagmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,105 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:56 Uhr 3,6 Prozent auf 0,105 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,105 EUR aus. Bei 0,105 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 64.186 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 162,524 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 18,738 Prozent Luft nach unten.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net