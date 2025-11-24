DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag billiger

24.11.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,7 Prozent auf 0,096 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:18 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,096 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,095 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,095 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.115 Stück gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 196,545 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,984 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

