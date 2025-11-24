BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,7 Prozent auf 0,096 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:18 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,096 EUR abwärts. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,095 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,095 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.115 Stück gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 196,545 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,984 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net