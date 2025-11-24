DAX23.164 +0,3%Est505.507 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1545 +0,3%Öl62,38 -0,2%Gold4.071 +0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen

24.11.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,097 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:52 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,6 Prozent auf 0,097 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,096 EUR ein. Bei 0,096 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.957 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 182,801 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 14,235 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

