DAX23.452 +0,9%Est505.571 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.817 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl61,91 -2,3%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

25.11.25 16:09 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,096 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 0,096 EUR zeigte sich die BrainChip-Aktie im BMN-Handel um 15:44 Uhr kaum verändert. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,100 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,096 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,097 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 42.662 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 194,387 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 15,764 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung