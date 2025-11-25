BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,096 EUR an der Tafel.

Mit einem Kurs von 0,096 EUR zeigte sich die BrainChip-Aktie im BMN-Handel um 15:44 Uhr kaum verändert. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,100 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,096 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,097 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 42.662 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 194,387 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 15,764 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net