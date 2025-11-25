DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag stärker

25.11.25 09:24 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag stärker

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 0,098 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR 0,00 EUR 3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:14 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 0,098 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,100 EUR zu. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,097 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 9.438 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 188,980 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 17,930 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net

