BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag auf grünem Terrain

25.11.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die BrainChip-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 11:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 0,097 EUR. Bei 0,100 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,097 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 34.238 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 193,168 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 16,245 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

