Brasiliens Präsident Lula: Pariser Klimaziele nicht aufgeben

06.11.25 16:57 Uhr

BELÉM (dpa-AFX) - Zehn Jahre nach der Einigung des Pariser Klimaabkommens hat Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva als Gastgeber des diesjährigen Klimagipfels dazu aufgerufen, die Ziele des Abkommens nicht aufzugeben. Sonst drohten drastische menschliche und materielle Verluste, warnte Lula vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs im brasilianischen Belém, wo in der nächsten Woche die UN-Klimakonferenz COP30 beginnt. Die angestrebte Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gilt wissenschaftlichen Berechnungen zufolge als kaum noch erreichbar.

"Die COP30 wird die COP der Wahrheit sein", sagte Lula. Es sei das erste Mal, das ein Klimagipfel im Amazonas stattfinde - und es gebe "kein größeres Symbol für die Sache der Umwelt als den Amazonas-Regenwald" mit seinen Tausenden Arten und Pflanzen.

Was tut die Welt gegen den Kollaps?

Die Staatengemeinschaft rief er zu mehr "Mut und Entschlossenheit" im Kampf gegen die Erderwärmung auf. "Es ist an der Zeit, die Warnungen der Wissenschaft ernst zu nehmen." Die Klimakrise könne nur mit globaler Gerechtigkeit gelöst werden. "Klimagerechtigkeit ist eine Verbündete im Kampf gegen Hunger und Armut", sagte Lula.

Mit der COP30 im Amazonasgebiet betont Brasilien die Bedeutung, wirtschaftliche Entwicklung und Umweltschutz miteinander in Einklang zu bringen. "Die Bewohner Amazoniens fragen nun zu Recht, was der Rest der Welt tut, um den Kollaps ihres Hauses zu verhindern", so der Staatschef./swe/DP/nas