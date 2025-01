Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Vormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 58,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,8 Prozent auf 58,32 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,32 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,96 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.028 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 54,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,04 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,70 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Brenntag SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

