Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 66,28 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 66,28 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,62 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.309 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.09.2024 (61,38 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 7,39 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

