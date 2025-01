Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Montagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 55,46 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 55,46 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,58 EUR nach. Bei 56,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.903 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,09 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,70 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 1,18 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht Verluste