Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 64,84 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 64,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.302 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 81,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,69 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,02 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,22 EUR.

Am 09.11.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.100,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 15.03.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,44 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

