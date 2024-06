Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 64,14 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 64,14 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,04 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 210.386 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 35,83 Prozent Luft nach oben. Bei 64,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,14 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 81,09 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,53 Mrd. EUR gelegen.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

