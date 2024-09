Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 61,82 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,06 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.270 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 40,93 Prozent zulegen. Bei 61,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,71 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2024. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

