Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich Broadcom

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 294,59 USD.

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 294,59 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 287,17 USD. Bei 288,34 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.144.082 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 317,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 7,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 134,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 54,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,50 USD für die Broadcom-Aktie.

Broadcom ließ sich am 05.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15,00 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,49 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 04.09.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Broadcom rechnen Experten am 03.09.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,66 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor 3 Jahren verdient