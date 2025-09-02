Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Broadcom

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 297,91 USD.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 297,91 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie sank bis auf 296,44 USD. Bei 302,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 737.765 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 317,24 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 6,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.09.2024 (134,91 USD). Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 120,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,50 USD an.

Am 05.06.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,16 Prozent auf 15,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.09.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,66 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

