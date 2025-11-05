Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zeigt sich am Mittwochabend gestärkt
Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 361,50 USD.
Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 361,50 USD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 364,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 351,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 1.869.805 Stück.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 386,46 USD an. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 6,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 138,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 161,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
