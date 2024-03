Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom fällt am Freitagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 1.254,20 EUR abwärts.

Der Broadcom-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 1.254,20 EUR. Bei 1.235,00 EUR markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1.240,00 EUR. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.703 Stück gehandelt.

Bei 1.324,20 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 547,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 21,08 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 18,40 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.12.2023 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 11,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 10,33 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.295,00 USD umgesetzt, gegenüber 8.915,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.06.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 46,71 USD fest.

