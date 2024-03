Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verzeichnet am Mittag Verluste

Broadcom im Fokus

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 1.376,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 2,1 Prozent auf 1.376,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 16.080 Broadcom-Aktien.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 1.438,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 4,46 Prozent Luft nach oben. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 601,29 USD ab. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 56,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 21,08 USD.

Broadcom gewährte am 08.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 11,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.295,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.915,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.06.2024 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 46,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien hatte die UBS im vierten Quartal 2023 im Depot

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor einem Jahr abgeworfen

Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels im Plus