DAX24.340 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.275 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.579 +1,7%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Aktienkurs aktuell

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verteuert sich am Nachmittag kräftig

13.10.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,4 Prozent auf 355,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
310,25 EUR 31,25 EUR 11,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,4 Prozent auf 355,05 USD zu. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,18 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.518.784 Broadcom-Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,40 Prozent. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen