Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,4 Prozent auf 355,05 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,4 Prozent auf 355,05 USD zu. Die Broadcom-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,18 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 352,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.518.784 Broadcom-Aktien.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,40 Prozent. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

