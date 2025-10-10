DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Fokus auf Aktienkurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verliert am Freitagabend

10.10.25 20:25 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verliert am Freitagabend

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 330,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
284,15 EUR -14,40 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,3 Prozent auf 330,20 USD ab. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 329,24 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 345,03 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.603.847 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 13,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Kursverlust von 58,17 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

