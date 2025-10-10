Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verliert am Freitagabend

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 330,20 USD.

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,3 Prozent auf 330,20 USD ab. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 329,24 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 345,03 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.603.847 Broadcom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 13,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Kursverlust von 58,17 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,35 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

