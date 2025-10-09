Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Abend auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Broadcom. Zuletzt ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 343,15 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 343,15 USD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 340,50 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 346,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.185.321 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 374,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Gewinne von 9,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,11 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 59,75 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,95 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

