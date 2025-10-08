Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend im Aufwind

So bewegt sich Broadcom

Die Aktie von Broadcom zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 341,34 USD.

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 341,34 USD. In der Spitze gewann die Broadcom-Aktie bis auf 344,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 334,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.677.143 Broadcom-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 374,23 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,64 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 legte Broadcom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

