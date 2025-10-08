Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Broadcom im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 342,41 USD zu.

Das Papier von Broadcom konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 342,41 USD. Die Broadcom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 334,00 USD. Bisher wurden heute 1.069.792 Broadcom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,23 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,29 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 59,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15,95 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Broadcom-Aktie in Höhe von 6,75 USD im Jahr 2025 aus.

