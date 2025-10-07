Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 334,00 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Broadcom-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 334,00 USD. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 332,34 USD. Bei 336,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 775.024 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 138,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 USD.
Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Elbit Systems, Broadcom, und MTU Aero Engines
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
Analysen zu Broadcom
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen