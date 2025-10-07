DAX24.381 ±0,0%Est505.616 -0,2%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.806 -0,6%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1673 -0,3%Öl65,25 -0,4%Gold3.985 +0,6%
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Notierung im Blick

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag verlustreich

07.10.25 16:09 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 334,00 USD nach.

Die Broadcom-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 334,00 USD. In der Spitze fiel die Broadcom-Aktie bis auf 332,34 USD. Bei 336,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 775.024 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 138,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Broadcom-Aktie im Durchschnitt mit 330,00 USD.

Am 04.09.2025 äußerte sich Broadcom zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

