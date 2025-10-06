Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagabend verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 337,85 USD ab.
Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 337,85 USD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 334,62 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.663.916 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 10,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 59,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 330,00 USD aus.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,75 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
