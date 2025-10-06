DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.961 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,48 +1,7%Gold3.964 +2,0%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Neuer Bitcoin-Rekord -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Kurs der Broadcom

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagabend verlustreich

06.10.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagabend verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 337,85 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
287,85 EUR -1,05 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 337,85 USD. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 334,62 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 335,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.663.916 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 10,77 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 59,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 330,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Broadcom veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,75 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
mehr Analysen