Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 330,15 USD ab.
Die Broadcom-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 330,15 USD. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 326,58 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.432.820 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 139,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.
Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,95 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 vorlegen.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.
