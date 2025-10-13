DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.287 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.693 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, Rigetti, IonQ, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber
Blick auf Broadcom-Kurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit Kursfeuerwerk

13.10.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Abend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,6 Prozent auf 355,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
309,50 EUR 30,50 EUR 10,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,6 Prozent auf 355,76 USD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 359,37 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 352,96 USD. Bisher wurden heute 7.359.715 Broadcom-Aktien gehandelt.

Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,18 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Broadcom veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Broadcom noch ein Gewinn pro Aktie von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen