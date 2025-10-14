DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Broadcom im Fokus
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Aktienkurs aktuell

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

14.10.25 20:23 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 346,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
299,80 EUR -9,70 EUR -3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,9 Prozent auf 346,50 USD nach. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 339,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 350,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.045.668 Broadcom-Aktien.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 60,14 Prozent sinken.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Broadcom einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 15,95 Mrd. USD gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

