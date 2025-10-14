Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

Broadcom im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 343,21 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 343,21 USD ab. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 339,77 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.378.373 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,04 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 59,76 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

