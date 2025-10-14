DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.574 -0,5%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
Broadcom im Fokus

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

14.10.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

14.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 343,21 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
299,05 EUR -10,45 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 343,21 USD ab. Der Kurs der Broadcom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 339,77 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 350,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.378.373 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,04 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 59,76 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Broadcom-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit OpenAI beflügelt

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen