Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 339,36 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 339,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 345,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 340,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.527.325 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 59,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

