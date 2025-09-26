DAX23.728 -0,1%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.225 -0,1%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Blick auf Aktienkurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Broadcom zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 337,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
286,90 EUR 0,90 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Broadcom legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 337,73 USD. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 341,02 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 336,39 USD. Bisher wurden via NASDAQ 736.811 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 374,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,81 Prozent. Bei 138,11 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 59,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,95 Mrd. USD – ein Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadcom 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Broadcom-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,75 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

